OptimizeRx Aktie

WKN DE: A2JL4Z / ISIN: US68401U2042

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: OptimizeRx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

OptimizeRx lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie gegenüber -0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

OptimizeRx soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber -1,100 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 106,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 92,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

OptimizeRx Corp Registered Shs 15,65 -17,37% OptimizeRx Corp Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

