Ausblick: OR Royalties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OR Royalties wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,214 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 71,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 57,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,821 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 268,1 Millionen USD, gegenüber 261,9 Millionen CAD im Vorjahr.

