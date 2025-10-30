Ausblick: Organo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Organo wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 133,34 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Organo einen Gewinn von 118,72 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Organo 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 42,98 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Organo 42,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 580,41 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 525,37 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 176,72 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 163,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at