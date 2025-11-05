Organogenesis a Aktie
WKN DE: A2PA31 / ISIN: US68621F1021
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Organogenesis A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Organogenesis A wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,065 USD. Das entspräche einer Verringerung von 27,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Organogenesis A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 134,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,44 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 484,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 482,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
