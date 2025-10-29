Ausblick: Oriola-KD B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oriola-KD B wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,012 EUR je Aktie gegenüber -0,010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 465,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 424,4 Millionen EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,011 EUR, gegenüber -0,110 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,89 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,68 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at