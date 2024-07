Ausblick: Oriola-KD B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oriola-KD B lässt sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oriola-KD B die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,002 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 404,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 383,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,110 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,55 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at