Orion Marine Group

WKN DE: A0NDW6 / ISIN: US68628V3087

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Orion Marine Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion Marine Group lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,058 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orion Marine Group ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Orion Marine Group nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 222,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,163 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 826,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 796,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Orion Marine Group Inc 7,40 2,07%

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

