Ausblick: Orion Marine Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion Marine Group lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,058 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orion Marine Group ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Orion Marine Group nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 222,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,163 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 826,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 796,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at