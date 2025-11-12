Ausblick: Orthex gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Orthex wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,110 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orthex 0,100 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Orthex 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orthex 22,8 Millionen EUR umsetzen können.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,352 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 89,1 Millionen EUR, gegenüber 89,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at