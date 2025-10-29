Erste Schätzungen: Orthex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orthex lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orthex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,113 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,362 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,340 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 89,5 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 89,7 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at