WKN DE: A2QQXK / ISIN: US6877931096

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Oscar Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Oscar Health A öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,544 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,07 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 26,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oscar Health A einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,346 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 12,01 Milliarden USD, gegenüber 9,18 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

