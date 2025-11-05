Oscar Healt a Aktie
WKN DE: A2QQXK / ISIN: US6877931096
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Oscar Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Oscar Health A öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,544 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,07 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 26,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Oscar Health A einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,346 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 12,01 Milliarden USD, gegenüber 9,18 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oscar Health Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Oscar Health A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Oscar Health A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Oscar Health A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Oscar Health Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Oscar Health Inc Registered Shs -A-
|14,90
|2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.