Ausblick: Oshkosh Truck vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Oshkosh Truck lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,75 USD je Aktie erzielt worden.

Oshkosh Truck soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,03 USD je Aktie, gegenüber 10,35 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 10,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

