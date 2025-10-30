Otsuka Holdings Aktie
WKN DE: A1C9KC / ISIN: JP3188220002
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Otsuka präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Otsuka wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 155,56 JPY gegenüber 154,72 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 636,10 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 621,15 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 626,57 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 633,76 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.413,47 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.329,86 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
