Ausblick: Otsuka zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Otsuka wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,21 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Otsuka einen Umsatz von 4,16 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 16,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 15,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at