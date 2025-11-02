Otter Tail Power Aktie
WKN: 919111 / ISIN: US6896481032
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Otter Tail Power äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Otter Tail Power in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 331,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 338,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,63 USD im Vergleich zu 7,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Otter Tail Power Co.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Otter Tail Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Otter Tail Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Otter Tail Power Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Otter Tail Power Co.
|65,50
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.