Ausblick: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Otter Tail Power äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Otter Tail Power in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 331,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 338,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,63 USD im Vergleich zu 7,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at