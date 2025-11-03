Ausblick: Ouster stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ouster stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,182 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,540 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Ouster im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,610 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,080 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 145,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 111,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

