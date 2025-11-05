Ausblick: Outbrain informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Outbrain wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,062 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 49,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Outbrain für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 335,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,261 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden USD, gegenüber 889,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

