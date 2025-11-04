Ausblick: Pacific Ethanol verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Ethanol präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,055 USD. Dies würde einen Verlust von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pacific Ethanol -0,040 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 235,7 Millionen USD gegenüber 251,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,400 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 920,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 965,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at