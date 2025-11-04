Pacific Ethanol Aktie

Pacific Ethanol für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pacific Ethanol verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Ethanol präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,055 USD. Dies würde einen Verlust von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pacific Ethanol -0,040 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 235,7 Millionen USD gegenüber 251,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,400 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 920,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 965,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pacific Ethanol Inc Registered Shsmehr Nachrichten