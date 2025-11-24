Ausblick: PagerDuty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PagerDuty wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,249 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll PagerDuty im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 125,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,09 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 495,5 Millionen USD, gegenüber 467,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at