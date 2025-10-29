Ausblick: Panasonic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Panasonic wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Panasonic im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,72 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 50,66 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Panasonic nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1.935,45 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.129,62 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 127,06 JPY, gegenüber 156,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 7.822,13 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.458,19 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at