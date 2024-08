Ausblick: Pandora A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pandora A-S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,85 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pandora A-S ein EPS von 9,39 DKK je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,68 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,89 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 64,18 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 55,50 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 31,35 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 28,14 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at