Ausblick: Pandora A-S Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pandora A-S Un wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,132 USD aus. Im letzten Jahr hatte Pandora A-S Un einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 994,6 Millionen USD gegenüber 898,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,59 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at