Park City Group Aktie
WKN DE: A0KEQ1 / ISIN: US7002153044
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Park City Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Park City Group stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Park City Group noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 6,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 24,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 22,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
