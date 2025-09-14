Erste Schätzungen: Park City Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Park City Group wird voraussichtlich am 29.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 20,66 Prozent auf 6,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 23,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at