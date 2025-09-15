Park24 Aktie
WKN: 905986 / ISIN: JP3780100008
15.09.2025 07:01:06
Ausblick: Park24 gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Park24 lädt am 16.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Park24 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,20 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 33,09 JPY je Aktie gewesen.
Park24 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,71 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 106,56 JPY im Vergleich zu 109,20 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 405,85 Milliarden JPY, gegenüber 370,91 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Park24 Co Ltdmehr Analysen
