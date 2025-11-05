Ausblick: Parker Hannifin legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Parker Hannifin präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,34 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent auf 4,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 27,12 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at