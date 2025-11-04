Parsons Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Parsons lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,750 USD je Aktie gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 6,57 Milliarden USD, gegenüber 6,75 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Parsons Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Parsons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Parsons informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Parsons Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Parsons Corporation Registered Shs
|67,50
|-4,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.