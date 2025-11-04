Parsons Corporation Registered Shs Aktie

Parsons Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJFZ / ISIN: US70202L1026

<
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Parsons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Parsons lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,750 USD je Aktie gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,66 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,21 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 6,57 Milliarden USD, gegenüber 6,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

