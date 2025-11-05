Pason Systems Aktie
WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pason Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pason Systems wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 102,0 Millionen CAD – ein Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pason Systems 105,9 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,824 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,53 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 415,4 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 414,1 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
