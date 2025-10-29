Ausblick: Patrick Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Patrick Industries veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,932 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Patrick Industries 1,20 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,46 Prozent auf 896,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 919,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, gegenüber 4,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden USD generiert worden waren.

