04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pattern Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pattern Group A wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -2,700 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 572,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 30,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 439,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,024 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

