WKN DE: A1XFVG / ISIN: US70432V1026

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Paycom Software veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Paycom Software äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 USD aus. Im letzten Jahr hatte Paycom Software einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 492,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 451,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Paycom Software Inc 158,05 -0,22% Paycom Software Inc

