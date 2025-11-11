Payment Data Systems Aktie
WKN DE: A2PM9K / ISIN: US9173131080
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Payment Data Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Payment Data Systems wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD, gegenüber 0,120 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 88,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
