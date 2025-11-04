Ausblick: Payoneer präsentiert Quartalsergebnisse

Payoneer wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,060 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 45,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,09 Prozent auf 263,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Payoneer noch 248,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,232 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 977,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at