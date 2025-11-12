Ausblick: Paysafe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paysafe veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,721 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paysafe in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 439,7 Millionen USD im Vergleich zu 427,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,73 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

