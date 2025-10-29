Paysafe Aktie
Erste Schätzungen: Paysafe legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Paysafe wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,721 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 439,7 Millionen USD gegenüber 427,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD aus. Im Vorjahr waren 0,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
