PB Fintech Aktie

WKN DE: A3C6YK / ISIN: INE417T01026

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: PB Fintech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PB Fintech wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 144,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,23 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 30,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,01 INR aus. Im Vorjahr waren 7,77 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 66,15 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 49,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

