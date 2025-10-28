PB Fintech Aktie
WKN DE: A3C6YK / ISIN: INE417T01026
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: PB Fintech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PB Fintech wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,74 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 144,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 15,23 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 30,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,67 Milliarden INR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,01 INR aus. Im Vorjahr waren 7,77 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 66,15 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 49,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PB Fintech Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: PB Fintech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: PB Fintech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: PB Fintech gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: PB Fintech stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: PB Fintech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PB Fintech Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PB Fintech Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 725,00
|-2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.