Ausblick: PENN Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PENN Entertainment lässt sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PENN Entertainment die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass PENN Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,273 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

PENN Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,420 USD je Aktie, gegenüber -3,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 6,67 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at