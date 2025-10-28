Penske Automotive Group Aktie
WKN DE: A0MWJE / ISIN: US70959W1036
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Penske Automotive Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Penske Automotive Group stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,40 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Penske Automotive Group noch 3,39 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Penske Automotive Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,72 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,93 USD je Aktie, gegenüber 13,74 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 30,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
