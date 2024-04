Ausblick: Peoples Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peoples Bancorp wird sich am 23.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,800 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Peoples Bancorp ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 109,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,46 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 440,3 Millionen USD, gegenüber 527,0 Millionen USD im Vorjahr.

