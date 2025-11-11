Perimeter Medical Imaging AI Aktie

Perimeter Medical Imaging AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P6BF / ISIN: CA71385D1078

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Perimeter Medical Imaging AI wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,110 USD je Aktie, gegenüber -0,260 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

