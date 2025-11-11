Perimeter Medical Imaging AI Aktie
WKN DE: A2P6BF / ISIN: CA71385D1078
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Perimeter Medical Imaging AI wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 0,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,110 USD je Aktie, gegenüber -0,260 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perimeter Medical Imaging AI Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Perimeter Medical Imaging AI Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perimeter Medical Imaging AI Inc Registered Shs
|0,13
|-7,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.