Ausblick: Perrigo Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Perrigo Company öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,755 USD je Aktie gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, gegenüber -1,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
