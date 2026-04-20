Persistent Systems Aktie

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WKN DE: A409K5 / ISIN: INE262H01021

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Persistent Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Persistent Systems wird am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 33,83 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 25,64 INR je Aktie erzielt worden.

28 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 23,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,42 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,04 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 121,43 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 91,22 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 147,52 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 119,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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