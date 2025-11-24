Ausblick: Petco Health and Wellness Company A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petco Health and Wellness Company A wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,016 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,119 USD je Aktie, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 5,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at