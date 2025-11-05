Ausblick: Petrobras gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Petrobras wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,89 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,53 BRL je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,90 Prozent auf 128,42 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,58 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 BRL im Vergleich zu 2,84 BRL im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 478,79 Milliarden BRL, gegenüber 490,83 Milliarden BRL im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at