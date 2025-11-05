Petrobras Aktie
WKN: 899019 / ISIN: BRPETRACNPR6
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Petrobras gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Petrobras wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,89 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,53 BRL je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,90 Prozent auf 128,42 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,58 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 BRL im Vergleich zu 2,84 BRL im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 478,79 Milliarden BRL, gegenüber 490,83 Milliarden BRL im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Petrobras gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Petrobras stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Petrobras verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Petrobras stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Petrobras informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)
|4,94
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.