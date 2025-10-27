Ausblick: Phinia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Phinia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Phinia noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Phinia in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 863,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 839,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,76 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,40 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,40 Milliarden USD waren.

