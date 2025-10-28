Photocure ASAshs Aktie
WKN: 931150 / ISIN: NO0010000045
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Photocure AS legt Quartalsergebnis vor
Photocure AS präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,070 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 46,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 NOK erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Photocure AS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 131,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 120,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,653 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,120 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 567,3 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 525,4 Millionen NOK waren.
Redaktion finanzen.at
