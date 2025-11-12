Pioneer Power Solutions Aktie
WKN DE: A1W52A / ISIN: US7238363003
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pioneer Power Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pioneer Power Solutions wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pioneer Power Solutions für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,165 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Pioneer Power Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,605 USD im Vergleich zu 2,90 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 28,6 Millionen USD, gegenüber 22,9 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
