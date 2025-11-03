Ausblick: PJT Partners A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PJT Partners A äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,51 Prozent auf 386,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 326,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,23 USD je Aktie, gegenüber 4,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

