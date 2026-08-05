PKN ORLEN Aktie
WKN: 929424 / ISIN: PLPKN0000018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: PKN ORLEN legt Quartalsergebnis vor
PKN ORLEN öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen, dass PKN ORLEN für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,40 PLN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 82,19 Milliarden PLN aus – das entspräche einem Plus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,66 Milliarden PLN in den Büchern standen.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,55 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,18 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 310,59 Milliarden PLN, gegenüber 267,83 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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