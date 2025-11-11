Ausblick: Planet 13 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Planet 13 veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,028 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 19,79 Prozent auf 35,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,123 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 146,7 Millionen CAD, gegenüber 159,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at