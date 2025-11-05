Planet Fitnes a Aktie

Planet Fitnes a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U2K / ISIN: US72703H1014

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Planet Fitness A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Planet Fitness A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,739 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Planet Fitness A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Planet Fitness A 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 323,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Planet Fitness A 292,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Planet Fitness Inc (A) 88,50 12,74% Planet Fitness Inc (A)

